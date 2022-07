Te ćwiczenia poprawią pracę mózgu. Oto proste przykłady!

Podobno nieużywany organ zanika. Czy tak samo jest w przypadku mózgu? Jedno jest jednak pewne. Mózg należy ćwiczyć, by zachował dobrą kondycję. Pozbawiony regularnych ćwiczeń słabnie i odmawia posłuszeństwa. Dlatego warto zadbać o kondycję mózgu, tak jak dba się o mięśnie. Co zatem robić, by utrzymać mózg w należytej kondycji? Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE