Targi terrarystyczne w Toruniu. Coś dla miłośników egzotycznych zwierząt

W Arenie Toruń trwają w niedzielę targi terrarystyczne. Do godziny 15 miłośnicy egzotycznych zwierząt mogą podziwiać, ale też kupić wyjątkowe okazy. To niecodzienne wydarzenie organizowane jest z myślą o pasjonatach, hodowcach i każdym, kto chciałby poznać bliżej niespotykane na co dzień stworzenia. Na giełdzie nie brakuje różnych gadów, płazów, ryb czy bezkręgowców! To wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się im bliżej, poznać nowe gatunki, zobaczyć zachwycającą różnorodność świata fauny i nauczyć się więcej o jej potrzebach.