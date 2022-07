Tanie domy i mieszkania od komornika. w kujawsko-pomorskim! Zdjęcia! (lipiec)

Komornik z Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2022 o godz. 10:00 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest Sonoa Sp. z o.o.. Prawo to dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wypoczynkowej 2 w Pieczyskach (gmina Koronowo). Opis nieruchomości: OŚRODEK WCZASOWY o powierzchni 7 665,00 m2, zabudowanej budynkami mieszkalnym i gastronomicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 227,50 m2, będącej własnością dłużnika: Sonoa Sp. z o.o. Liczne zdjęcia tej nieruchomości są do obejrzenia na stronie www.kamilaglazik.pl Suma oszacowania wynosi 2 653 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 989 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 265 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 38102014620000780203204930.

licytacje komornicze