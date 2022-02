Takiego magazynu w Toruniu jeszcze nie było. Co buduje TZMO?

Toruń: TZMO kończy swój mega-magazyn!

Już niedługo przy ul. Przelot 39 w Toruniu do użytku zostanie oddany pierwszy w Toruniu magazyn typu "Silos". Jest to obiekt, w którym regały służą nie tylko do przechowywania towarów, ale pełnią rolę elementów konstrukcyjnych budynku, podtrzymując konstrukcję nośną. To pierwsza tego budowla w Toruniu i regionie. Inne takie magazyny znajdują się jeszcze m.in. we Wronkach (Amica), Łodzi (Rossmann), czy Gdyni (Port Gdynia).