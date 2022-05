Takie wzgórza są najwyższe i najbardziej atrakcyjne w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

- Wzgórze odsłoniło się po przejściu przez powiat tucholski nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Ale już około 15 lat temu nosiliśmy się w Stowarzyszeniu na rzecz Pamiętowa i Adamkowa z zamiarem zbudowania na szczycie wieży widokowej. Taka, należąca do Lasów Państwowych, stała tam dawniej, ale uległa degradacji i została rozebrana. Do budowy nowej wieży nie doszło, za to natura zrobiła swoje i ten fakt już udało się wykorzystać. Przy dużej pomocy Lasów Państwowych, powiatu tucholskiego, bydgoskiego PTTK i okolicznych rolników powstał oznakowany punkt widokowy – mówi nam Karol Gutsze, członek stowarzyszenia, pracownik Starostwa Powiatowego w Tucholi.