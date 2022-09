Takie objawy mogą świadczyć o jednym z najbardziej agresywnych nowotworów. To mówią specjaliści

Glejak wielopostaciowy jest rzadkim nowotworem mózgu, o którym mówi się zdecydowanie za mało. To wysoce naciekający guz, który rozprzestrzenia się jak pajęczyna w mózgu. Może wystąpić w każdym wieku, często dotyka ludzi między 45 a 70 rokiem życia. Mężczyźni mają nieco wyższe ryzyko, ale choroba dotyka wszystkich grup wiekowych i płci. Oznaki i objawy glejaka mogą się znacznie różnić w zależności od wielkości guza, jego lokalizacji w mózgu i tempa wzrostu. Znajomość tych subtelnych objawów glejaka może pomóc w uzyskaniu szybszej diagnozy i leczenia. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej agresywnych nowotworów? Jakie są jego wczesne objawy? Sprawdź na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>

