Takie kary grożą za nieprawidłowe odśnieżanie samochodu. Za to można zostać ukaranym [lista]

Mandat za odśnieżanie samochodu

Śnieg to frajda dla dzieci i miłośników sportów zimowych, ale kłopot dla kierowców, którzy mają obowiązek utrzymać swoje pojazdy w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu. Zamarznięte szyby, śnieg na dachu i masce samochodu - taki widok to koszmar kierowcy, który rano spieszy się do pracy, zwłaszcza gdy na dworze mróz. Niektórzy kierowcy odpalają silnik i włączają nawiew, by łatwiej skrobało się szyby. Inni z kolei na szybko kilkoma ruchami odsłaniają kawałek przedniej szyby, by mieć widoczność i ruszają w drogę.