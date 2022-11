Takie 20 złotych może przynieść fortunę! Sprawdź, czy masz te 20 zł w portfelu

Popularność kolekcjonowania banknotów

Błędy i zmiany, które są wiele warte

Z punktu widzenia kolekcjonerów istotne jest to, aby konkretne banknoty miały cechy, które będą je wyróżniać, charakteryzować. Za niezwykle cenne uznaje się m.in. niepowtarzalne numery seryjne, ale również wszelkiego rodzaju błędy i literówki. To właśnie te elementy sprawiają, że dany banknot wyróżnia się na tle innych. Tym samym, może być on o wiele droższy, aniżeli sugerowałaby to jego wartość nominalna.