Tak ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie! Sprawdź, kiedy ZUS odmawia prawa do zasiłku

ZUS coraz częściej stara się wychwycić kombinatorów, którzy biorą zwolnienie lekarskie, a wcale go nie potrzebują. Dla nich to idealna „okazja” do wyjazdu lub przeprowadzenia małego remontu. Jak ZUS sprawdza L4? Oto co mówią najnowsze statystyki! WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Archiwum Polska Press