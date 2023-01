Tak zaczyna się nadciśnienie tętnicze. Oto wczesne objawy. Masz takie?

Ciśnienie krwi - czym jest?

Zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia, czym jest ciśnienie krwi. Z zasady termin ten odnosi się do siły, z jaką krew napiera na tętnice podczas przepływania przez nie. Ogólnie inaczej mierzy się ciśnienie w zależności od wielkości naczyń i od tego, czy jest faza skurczowa, czy rozkurczowa.

Masz te objawy? To oznacza problem z wątrobą. Jak odtruwać wątrobę?

Żyjesz w ciągłym stresie? Tak reaguje na to Twój organizm. Jak pokonać stres?

Nie zwlekaj! Autyzm u dziecka. Takie są pierwsze objawy. Na co zwrócić uwagę?

Prawidłowe ciśnienie krwi i puls

Badasz ciśnienie dzisiaj i zastanawiasz się, czy jest odpowiednie? W takim przypadku warto wiedzieć, jakie jest ogólne prawidłowe ciśnienie krwi. Wskazuje się tu na wartość 120/80 mmHg, choć należy pamiętać o tym, że jest to wartość uśredniona. W praktyce bowiem wiele czynników modyfikuje nasze normy. Zmienia się to wraz z wiekiem oraz stopniem aktywności fizycznej. Obecnie za ciśnienie wysokie prawidłowe klasyfikuje się wartości do 139/89 mmHg. Z kolei puls spoczynkowy powinien wynosić 70-75 uderzeń na minutę.