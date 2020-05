Tak wygląda mobilny punkt badań na koronawirusa w Toruniu

Mobilny punkt Vitalabo, w którym zbierany będzie materiał genetyczny od osób zainteresowanych badaniem na obecność koronawirusa, stanął dzisiaj, 4 maja, przy Centrum Targowym „Park”, przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu. Będzie on czynny w godzinach 8-12. Na badanie nie można stawić się „z marszu”. Test na obecność koronawirusa należy wcześniej zakupić przez internet. W ciągu 24h od zakupu pracownik mobilnego punktu skontaktuje się z pacjentem i umówi go na konkretny termin badania. Zobacz też: Tak wygląda Toruń w czasie zarazy Sypia się kary za niepłacenie za parkowanie na starówce Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane będzie metodą Real Time - PCR. Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli. Jest to metoda zalecana przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz agendy rządowe. Badanie jest dość kosztowne. Jeden test to koszt 584 zł. Za badanie nie będą płacić przedstawiciele profesji medycznych po wcześniejszym okazaniu PWZ. Wyników należy spodziewać się w ciągu 3 dni od daty badania.

Jacek Smarz