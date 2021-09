Tak wygląda Komenda Miejska Policji w Toruniu od środka. Zobacz zdjęcia!

Tak wygląda toruńska komenda policji od środka. Zaglądamy m.in. do biura komendanta, pokoju przesłuchań, a także do celi zatrzymań. Byliśmy w szatniach, gdzie przebierają się w mundury policjanci wychodzący na patrol, w toaletach i w pokoju socjalnym, gdzie można zjeść drugie śniadanie. Zobacz też: Zarobki w policji 2020 Oto pomieszczenia, w których na co dzień pracują policjanci i naczelnicy wydziałów. Dotarliśmy do takich zakątków, w których noga cywila nigdy nie może stanąć. Zobaczcie sami >>> * Zdjęcia, które publikujemy zostały zrobione w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu i komisariacie Toruń-Śródmieście. Polecamy! Slang policjantów. Znasz te słowa?

Grzegorz Olkowski