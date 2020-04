Tak walczy o byt gastronomia w Toruniu. Wspierajmy lokalsów!

Tylko dania na wynos lub z dowozem, ale za to z rabatami, nowymi wariantami, na zapas - restauratorzy w Toruniu stają na głowie, by przetrwać epidemię. - Wspierajmy się lokalnie - apeluje Filip Malinowski z Chwast Prast Vegetarian Bistro. Bistro z wegetariańskim jedzeniem przy ul. Klonowica w Toruniu nie jest zwykłym biznesem. To przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, prowadzone przez Fundację Zdrowego Życia. Zarabiać na siebie jednak musi. Niestety, pasja, nowe pomysły i praca od rana do wieczora dziś dochodów nie gwarantują. CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Darmowe maseczki dla mieszkańców Torunia! Mamy ich zdjęcia! Praca w Toruniu w czasach koronawirusa! Sprawdź konkretne oferty i stawki

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. Facebook.com/