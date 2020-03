Tak w latach 90. wyglądała włocławska Celuloza [Zdjęcia z archiwum "Nowości"]

Zakłady Celulozowo-Papiernicze we Włocławku powstały w 1899 roku. W czasach największej świetności, w latach PRL, gdy patronem fabryki był Julian Marchlewski, włocławska Celuloza zatrudniała ponad trzy tysiące pracowników. To między innymi tutaj rozgrywa się akcja książki "Pamiątka z Celulozy" Igora Newerlyego. Zakład upadł w 1994 roku i jakoś wtedy odwiedziła go Alicja Piotrowska, fotoreporterka "Nowości".

Alicja Piotrowska