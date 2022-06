Tak Ukrainki uczą się polskiego w toruńskim "Łączniku". To miejsce tętni życiem!

"Łącznik" to centrum stworzone przez społeczników. Ma siedzibę w kamienicy przy ul. Podmurnej 101 na toruńskiej starówce. To miejsce tętni życiem każdego dnia. Jak podkreśla Anna Lamers, jego współzałożycielka, uchodzące przed wojną osoby mają znaleźć tutaj swoistą poduszkę: serdeczną rozmowę, poradę psychologiczną i prawną, pomoc w podstawowych sprawach życiowych w nowym miejscu. A także - to oczywiste - szansę nauczenia się przynajmniej podstaw języka polskiego.