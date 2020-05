Tak rośnie Nowe Torpo! Osiedle przy Żwirki i Wigury ma być gotowe w 2020 roku

Nowe Torpo - tak będzie nazywało się osiedle, którego głównym wykonawcą jest PRES Grupa Deweloperska. Prace przy ul. Żwirki i Wigury już ruszyły. - Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2022 roku, a odbiór kluczy do mieszkań na październik 2022 roku - zapowiadała przed pandemią Magdalena Olszewska z firmy Pres Developer. Dziś wiadomo, że wykonawcy dołożą starań dla dochowania terminów. Zobacz też: Tyle zarabiają komornicy w Toruniu i regionie Co pływa w brudnej Wiśle w Toruniu W pierwszym etapie realizacji powstanie 166 lokali mieszkalnych, o metrażach od 28 do 101 metrów kwadratowych. Ceny? Pomiędzy 6700 a 8200 zł brutto za metr. Osiedle składać będzie się z 4 segmentów mieszkaniowych, z zróżnicowanej wysokości od 2 do 4 pięter. Wykonawca gwarantuje, że duże okna zapewnią dobre oświetlenie każdego mieszkania. Balkony mają być przestronne i zapewniać dodatkowe miejsce wypoczynku. Będą też loggie. Budynki usadowione zostaną na podziemnych halach garażowych - o miejsca parkingowe mieszkańcy nie mają zatem się co bać. W segmentach, poza mieszkaniami, znajdą się tez lokale usługowe - tak, by wszystko było "pod ręką". Przedsięwzięcie deweloperskie jest realizowane przez spółkę Nowe Torpo sp. z o.o. sp. k. Generalnym wykonawcą osiedla będzie PRES Grupa Deweloperska. Sprzedaż lokali inwestycji odbywać się będzie w ramach biur handlowych: Aria Bis oraz PRES Grupa Deweloperska. Strona inwestycji to torpo.com.pl.

