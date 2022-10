Tak promuje się Toruń: gdzie pojawiają się Kopernik, pierniki i inne symbole? Sprawdziliśmy!

1 863 900 zł – tyle w budżecie władze miasta zaplanowały na wydatki związane z promocją w tym roku. Co ma zachęcać do odwiedzenia Torunia? Przede wszystkim najbardziej znane skojarzenia z miastem: Kopernik, pierniki i obecność toruńskiej starówki w prestiżowym gronie na liście UNESCO.

Nie tylko astronom i toruńskie słodkości

Miasto przy promocji stawia także na żużel - co roku, od 2010 r., z okazji Grand Prix do Torunia przyjeżdżają tysiące kibiców. To właśnie z czarnym sportem jest związana największa tegoroczna kampania, która ma trafić do największej liczby odbiorców i pochłonąć najwięcej środków. – Prowadzona jest w ramach pakietu promocyjnego wynegocjowanego w związku z organizacją Speedway Grand Prix w Toruniu. Polega m.in. na emisji spotów w wybranych kanałach grupy Warner Bros Discovery w Polsce i w Europie – tłumaczy Ewa Banaszczuk-Kisiel.