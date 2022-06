Tak pozbędziesz się moli spożywczych. To tylko dwa złote! Domowe sposoby na mole

Czym są mole spożywcze?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są mole spożywcze. Jest to popularne określenie na mklika mącznego oraz omacnicę spichrzankę. Owady te występują aż w kilkuset różnorodnych odmianach, co też sprawia, że nie mają jednego ubarwienia. Z zasady osiągają one długość około 10 milimetrów, a skrzydła są zazwyczaj kremowe, srebrne lub białe. Czasem jednak barwa dochodzi do brunatnej.