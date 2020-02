Tak powstawał most w Toruniu im. gen. Elżbiety Zawackiej

Wiemy, kto zbuduje most tymczasowy w Toruniu

„Bruksystem” z Torunia i Zakład Drogowo-Budowlany z Lubicza już przejęły place budowy. Firmy wygrały przetarg na wykonanie dojazdów do tymczasowej przeprawy przez Wisłę, która zastąpi most im. Józefa Piłsudskiego na czas jego remontu. Zakład z Torunia wybuduje dojazd od strony By...