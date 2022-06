Tak Polacy wyłudzają pieniądze z OC i AC. To m.in. "jazda na stłuczkę"! Zobacz, jak kierowcy oszukują przy wypadkach

Wyłudzanie pieniędzy w związku z wypadkami i stłuczkami samochodowymi nie należy do rzadkości. Dla niespodziewających się niczego ofiar może być to prosta droga do straty pieniędzy i wpędzenia się w poważne kłopoty.

Dlaczego kierowcy oszukują przy wypadkach?

Czasem może się wydawać, że jest to wyłącznie działanie pod wpływem chwili, które zmierza ku uniknięciu nieprzyjemnych konsekwencji. W praktyce jednak jest zazwyczaj zaplanowane działanie, które ma na celu zdobycie dodatkowych funduszy od mniej czujnego uczestnika kolizji. Czasem są to udawane kolizje, choć nie brakuje i prawdziwych wypadków, które następnie są „kształtowane” pod jedną ze stron.

Nie tylko "jazda na stłuczkę" - jak Polacy oszukują przy wypadkach i kolizjach?

Jak radzić sobie z problemem spreparowania winy?

Coraz częściej znakomitym pomysłem jest postawienie na kamerki samochodowe. Te rejestrują przebieg zdarzenia, a zatem umożliwiają nam realne podparcie się przed śledczymi dowodami na to, że to nie my byliśmy sprawcami wypadku. Zamiast tego udowodnimy, że to drugi uczestnik kolizji się do niej przyczynił, a następnie podjął próbę manipulacji zdarzeniem.