Tak płacą w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Od sprzątaczki i portiera do marszałka [najnowsze stawki]

Zbieramy dane do raportu "Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020". Informacje o zarobkach tym razem przesłał nam Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jest to mediana brutto (wartość środkowa) zarobków na poszczególnych stanowiskach: sprzątaczka, portier, malarz, stolarz, pracownik gospodarczy, magazynier, sekretarka, podinspektor, starszy specjalista, informatyk, inspektor, główny specjalista, radca prawny, starszy specjalista, naczelnik wydziału, zastępca dyrektora, dyrektor departamentu, zastępca sekretarza województwa, sekretarz województwa, wicemarszałkowie, członkowie zarządu, marszałek. Do tej kwoty, w przypadku odpowiedniego stażu pracy, doliczany jest tzw. dodatek stażowy, wysokości od 5% do 20% wartości zasadniczego wynagrodzenia. W 2019 roku nie było w urzędzie marszałkowskim regulacji wynagrodzenia. Pierwsza od 2017 roku regulacja wynagrodzeń nastąpiła od 1 stycznia br. Prezenujemy wynagrodzenia po podwyżkach. Ile zarabiają pracownicy? Zobacz na następnych stronach

