Tak oszukują na Instagramie. Oto pięć najczęstszych sposobów jakie wykorzystują cyberprzestępcy [GALERIA]

Eksperci ESET przypominają, że wykorzystując media społecznościowe nigdy nie powinniśmy ślepo ufać udostępnianym tam treściom. Najlepszym sposobem, by uchronić się przed oszustwem, jest weryfikacja informacji i wiadomości, które trafiają do nas za ich pośrednictwem.

Phishing

Phishing, czyli wyłudzanie danych, jest najpopularniejszym sposobem działania cyberprzestępców. - Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z informacją, że ktoś nieuprawniony mógł zalogować się na konto ofiary na Instagramie. Wiadomość zazwyczaj zawiera link do strony z procedurą resetowania hasła. Po jego kliknięciu ofiara przenoszona jest do fałszywej strony logowania na Instagramie, której wypełnienie pozwoli cyberprzestępcom przejąć dane uwierzytelniające i w konsekwencji uzyskać dostęp do konta zaatakowanej osoby- wyjaśniono.