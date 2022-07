Tak ochłodzisz mieszkanie bez klimatyzacji! 10 prostych sposobów, których pewnie nie znasz

Podczas trwających upałów konieczne jest znalezienie sposobu na schłodzenie powietrza w mieszkaniu. Nie zawsze jednak możemy sobie pozwolić na nowoczesną klimatyzację. Są jednak sposoby na ochłodzenie mieszkania klimatyzacji. Jak to zrobić? Jak w trakcie upałów ochłodzić powietrze w mieszkaniu?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Dlaczego mieszkanie jest nagrzane?

W trakcie upałów problem ten znają w szczególności osoby z mieszkaniami, których okna wychodzą na południe lub tez na zachód. W ciągu dnia słońce nagrzewa nasze lokum i sprawia, że temperatura staje się wręcz nie do zniesienia. Nawet wtedy, gdy nie jesteśmy wystawieni bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, wystarczy, że powietrze na dworze jest rozgrzane. Wtedy dostaje się do mieszkań przez otwarte okna. Na szczęście mamy sposoby na ten problem. Oto nasze propozycje!

1. Domowy klimatyzator z butelek

Jednym z prostszych rozwiązań jest stworzenie własnego, domowego klimatyzatora. Wbrew pozorom nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku. Potrzebujemy jedynie zamrażalki oraz kilku plastikowych butelek. Nalewamy do butelek wodę tak, aby uzupełnić je do 3/4 pojemności. Następnie wkładamy na noc do zamrażarki. Następnie rano z powodzeniem możemy ustawić je obok siebie w dogodnym miejscu. Najlepiej wybrać okolice okien, miejsca delikatnego przeciągu lub przed wiatrakiem. Jeśli nie mamy butelek, możemy postawić na pojemnik z zimną wodą, którymi dodatkowo uzupełnimy kostkami lodu.

2. Folia okienna przeciwsłoneczna

Jest to specjalny materiał, który jest jednocześnie przezroczysty i gwarantuje dużą skuteczność działania. Folie tego typu są montowane po dowolnej stronie okna, choć przy naklejeniu na zewnętrznej części okien pozwalają na lepsze odbicie promieni słonecznych. Rozwiązanie to jest jednak dość kosztowne i wymaga montażu przez specjalistę. Są jednak rozwiązania tańsze, które możemy wykonać samodzielnie.

3. Mrożone płytki

Opcja ta sprawdza się doskonale wtedy, gdy jesteśmy po remoncie i nie zdążyliśmy wyrzucić niepotrzebnych płytek np. podłogowych. Dobrym pomysłem jest wkładanie ich do zamrażalnika po to, aby następnie postawić w wybranych miejscach. Stworzy to punktowe miejsca chłodzące, które będą wydzielać przyjemny chłód w pomieszczeniu.

4. Nawilżacz powietrza z zimną mgiełką

Jest to opcja dla miłośników schłodzenia pokoju przy pomocy dodatkowego nawilżacza, który może być wyposażony nawet w nuty zapachowe. Tu jednak trzeba uważać, ponieważ przesadne korzystanie z urządzenia może przerobić nasze lokum w las równikowy.

5. Dwa wentylatory

Stosowanie jednego wiatraku jest normą w przypadku walki z upałami. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem jest postawienie dwóch. Zasada jest prosta. Jedne stawiamy przy drzwiach wejściowych, aby skierować nawiew do pokoju. Drugi z kolei stawiamy przy oknie, aby w ten sposób pozbyć się ciepłego powietrza zalegającego w mieszkaniu.

6. Białe i bardzo grube zasłony

Choć mogłoby wydawać się to zaskakujące, znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie również grubych, białych zasłon. Dlaczego? Przede wszystkim jasne materiały nie tylko nie nagrzewają się tak szybko, ale wręcz pozwalają na odbicie dużej części promieni słonecznych. W takim przypadku jednak zasłony muszą być zasunięte przez cały dzień. W przeciwnym wypadku nie dostrzeżemy istotnych efektów.

7. Zasłony po zewnętrznej stronie okna

Wewnętrzne zasłony nie zawsze zdadzą egzamin. Podobnie problemem mogą być szyby, które mają wysoką przenikalność cieplną, czyli takie, które szybko się nagrzewają. Rozwiązaniem jest wywieszenie zasłon na zewnątrz okna, co tworzy swoistą barierę przeciwsłoneczną. Dobrze jest pomyśleć o takim rozwiązaniu w przypadku balkonu.

8. Rośliny pnące

Jest to długotrwałe rozwiązanie, na które warto postawić, choć będziemy musieli poczekać na efekty. Niskie kamienice oraz domki jednorodzinne znakomicie uatrakcyjni naturalna izolacja cieplna w postaci tzw. roślin okrywkowych. Może to być zarówno bluszcz, jak i winorośl. W związku z tym, że praktycznie każde lato jest upalne, warto zasadzić rośliny już teraz, by przez kolejne sezony cieszyć się przyjemnych ochłodzeniem w domu.

9. Nawilżenie bez dodatkowych urządzeń