Tak nisko opadła Wisła w Toruniu. Mamy zdjęcia! To duży problemem nie tylko dla wioślarzy

Niski poziom wody w Wiśle nie jest niestety sprzymierzeńcem wioślarzy z toruńskiego AZS-u. Choć sezon z najważniejszymi regatami jest już za nimi, to treningi na rzece są niezwykle ciężkie.

- Problem jest bardzo duży i od kilku lat się pogłębia. O ile jakaś mała łódka jeszcze sobie poradzi, to motorówka i nasze łodzie mają już spore trudności. Teraz trasy mamy wyznaczone bojami, choć w normalnych warunkach całą rzekę mamy do dyspozycji. Ciężko jest też zejść do wody, ponieważ infrastruktura w bazie jest wiekowa, a woda nanosi piach i śmieci praktycznie pod sam brzeg - mówi Sławomir Kruszkowski, były olimpijczyk z Sydney, Aten i Pekinu i radny Rady Miasta Torunia.