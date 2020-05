Tak mieszkają osadzeni. Toruński areszt od środka [zdjęcia]

Dodatkowego kolorytu beczce dodają osadzeni obcokrajowcy. W Toruniu zdarzyła się grupa Wietnamczyków oraz obywatele Nigerii. W obu przypadkach chodziło o przestępstwa narkotykowe.

W 2011 roku na terenie aresztu doszło do zabójstwa w celi. 27-letni osadzony powiesił swojego 62-letniego sąsiada. Stało się tak na wyraźną prośbę tego drugiego (potwierdziły to jego listy). Co więcej, 27-latek miał wcześniej postawione zarzuty podwójnego zabójstwa, więc mogło mu być wszystko jedno. W efekcie sąd skazał go na dożywocie. Tej kary nie odbywa już w Toruniu.

Ostatnio o toruńskim areszcie znów jest głośną za sprawę śmierci Wojciecha Babiuka. Przypomnijmy, że 24-latek był osadzony w toruńskim areszcie po procesie, w którym uznano go winnym spowodowania wypadku na moście drogowym w Toruniu w kwietniu ub.r. Prowadził wówczas auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. Skazano go na 8 lat więzienia.