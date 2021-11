Tak mieszka Robert Janowski. Zobacz jego przytulny dom w Warszawie!

Robert Janowski - tego o nim nie wiecie!

Robert Janowski urodził się w 1961 roku w Inowrocławiu, ale wychował w Sochaczewie. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Jako dziecko nauczył się grać na fortepianie, ale miał też wiele innych talentów. Będąc studentem, reprezentował Polskę w zawodach tenisa stołowego. Ukończył weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Występował także na deskach licznych teatrów. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki roli w musicalu "Metro". To ona przyniosła mu sławę, która wykroczyła poza granice Polski. Spektakle musicalu "Metro" grano m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Robert Janowski przez wiele lat prowadził "Jaka to melodia". Dlaczego odszedł z TVP?

Polacy kojarzą Roberta Janowskiego przede wszystkim dzięki programowi "Jaka to melodia". Prowadził go od pierwszej do dwudziestej pierwszej edycji. W 2018 roku odszedł z TVP.