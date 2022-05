Tak mieszka Michele Morrone - amant z filmu "365 dni: Ten dzień" Zobaczcie jego namiętne zdjęcia z prywatnej sypialni

Kim jest Michele Morrone? To gwiazda filmu 365 dni

Michele Morrone i jego partner. Jak żyją?

Tomasz Mandes, polski aktor i reżyser "365 dni: Ten dzień", opublikował na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć z Morrone. To na nich widzimy całusy i objęcia aktorów.

"Żyjemy" - podpisał je Tomasz Mandes.

Premiera filmu "365 dni: Ten dzień" wywołała mnóstwo emocji nie tylko ze względu na samą (kontrowersyjną) produkcję, ale także zachowanie Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone, którzy dosłownie nie mogli się od siebie odkleić. O tym, co ich łączy w życiu prywatnym, Sieklucka "wyjaśniła" dość enigmatycznie w jednej z ostatnich rozmów.

- Żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo lubimy dodawać sobie otoczkę i ideologię do sytuacji wyssanych z palca. Myślę, że przyjaciele, jeśli bardzo dobrze się przy sobie czują, to jest to normalny gest - mówiła "Plotkowi", odnosząc się m.in. do poniższego ujęcia.