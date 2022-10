Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek. Legenda futbolu mieszka w Rzymie [prywatne zdjęcia 14.10]

Zbigniew Boniek już jakiś czas temu zakończył swoją kadencję w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale mimo to pozostaje jedną z najważniejszych postaci, nie tylko jeśli chodzi o krajowy futbol. Boniek zajmuje obecnie stanowisko wiceprezydenta UEFA. Na co dzień legenda polskiej piłki mieszka w Rzymie. Boniek może się pochwalić wspaniałym mieszkaniem. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak żyje na co dzień. Obejrzyj prywatne zdjęcia z mieszkania legendy polskiej piłki! Aby je przeglądać korzystaj z ekranu dotykowego smartfona, lub strzałek na klawiaturze komputera ->>>> Czytaj również: Piotr Żyła i jego nowy dom. Tak skoczek mieszka z ukochaną Marceliną Ziętek! [prywatne zdjęcia] Iga Świątek prywatnie. Tak mieszka i spędza czas na co dzień! [zdjęcia] Dziewczyny i żużel. Najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]

Twitter