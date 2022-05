Tak mieszka i żyje Basia Kurdej-Szatan. Ma apartament w Warszawie! To ona była Ważką w programie "Mask Singer"

Basia Kurdej-Szatan to jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie

Widzowie pokochali Basię Kurdej-Szatan! Ale ma też swoich przeciwników...

Gwiazda, oprócz występów w filmach i serialach, dobrze sprawdzała się także w roli prowadzącej programy "Kocham cię Polsko", "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "Dance Dance Dance" oraz obecnie - "Project Cupid". Była także uczestniczką kilku popularnych show. W "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" dotarła do finału, podobnie w "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła drugie miejsce. Poza tym jest laureatką trzech telekamer oraz Złotej Telekamery.