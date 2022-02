Tak mieszka Dorota Gardias. Znana prezenterka i pogodynka ma nowego partnera? Dowodów na ich bliską relację nie brakuje [zdjęcia]

Dorota Gardias to popularna prezenterka i dziennikarka telewizyjna. Swoją karierę rozpoczęła w modelingu. Na swoim koncie ma wiele tytułów miss. W 1999 roku startowała w konkursie Miss Polonia. W późniejszych latach poświęciła się pracy jako dziennikarka telewizyjna. Sympatię szerszej publiczności zyskała w 2009 roku, kiedy to wygrała dziewiątą edycję programu "Taniec z gwiazdami". Ostatnio pojawiły się informacje o jej nowym partnerze. Choć chciała to ukryć w sieci pojawiło się kilka dowodów, że może ją coś łączyć z Dariuszem Pachutem, który jest miłośnikiem sportów ekstremalnych oraz ratownikiem medycznym. Jak mieszka Dorota Gardias? Jej wnętrza urządzone są z klasą. Zobaczcie zdjęcia! >>>>>

Sylwia Dąbrowa