Tak kiedyś wyglądał Marcin Prokop! Rozpoznasz go? Zobacz dużo zdjęć z młodości i z dzieciństwa

Kim jest Marcin Prokop? Mógł zostać bankowcem!

Marcin Prokop urodził się w 1977 roku w Warszawie, gdzie mieszka do dziś. Widzowie znają go przede wszystkim jako gospodarza takich programów jak "Mam Talent!" czy "Dzień dobry TVN!". Nie każdy jednak wie, że z wykształcenia Prokop jest specjalistą ds. marketingu bankowości elektronicznej. Ukończył studia na kierunku finanse i bankowość. Przez krótki czas pracował w jednym z banków, ale ostatecznie swoje życie związał z dziennikarstwem.

Karierę w mediach Marcin Prokop zaczynał od publikacji artykułów w prasie m.in. w:

"Przekroju",

"Gazecie Wyborczej",

"Wprost",

"Glamour".

Był redaktorem naczelnym "Machiny", "Filmu" czy "Przekroju". W telewizji debiutował na kanale MTV. Przez krótki czas pracował w TVP2, gdzie prowadził kilka programów. Usłyszeć go można było również w radiu. W 2007 przeszedł do TVN, gdzie oglądamy go do dziś.