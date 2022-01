Tak Energa Toruń rozbiła na Tor-Torze drużynę Ciarko STS Sanok ZDJĘCIA

KH Energa Toruń - Ciarko Sanok 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Bramki: 1:0 M. Kalinowski - R. Arrak, P. Kogut (13:22), 2:0 J. Dołęga - M. Zając, A. Szkrabow (15:26), 3:0 R. Korczocha - M. Kalinowski, D. Kozłow (37:26), 4:0 R. Arrak - M. Zając (57:59), 5:0 L. Huhdanpää - A. Rodionow (59:33)

Obie ekipy przystąpiły do tego spotkania osłabione. W KH Enerdze do wcześniej kontuzjowanych Michaiła Szabanowa i Mateusza Zielińskiego dołączył Kamil Kalinowski, który źle poczuł się podczas porannego rozjazdu i lekarze zalecili mu trzydniowy odpoczynek.

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla miejscowych. Po niespełna 16 minutach prowadzili 2:0 po golach Michała Kalinowskiego i Jarosława Dołęgi.

Druga tercja zaczęła się od przewagi miejscowych, aż w końcu to goście stworzyli sobie dwie groźne sytuacje, niewykorzystane przez Sebastiana Bara i Sami Tamminena. Bardzo szybko jednak wszystko wróciło do normy, a jedną z kolejnych okazji na trzeciego gola dla Energi zamienił w 38. minucie Robert Korczocha. To sprawiło, że na ostatnią część gry torunianie wyjechali już w komfortowej sytuacji.