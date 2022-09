Tak Apator zakończył sezon PGE Ekstraligi. Miny zawodników mówią wszystko [zdjęcia]

Nie popisali się na zakończenie sezonu żużlowcy Apatora Toruń. W rewanżowym meczu o brązowy medal przegrali w Częstochowie aż 31:59 i musieli zadowolić się czwartą lokatą - i tak jednak w sumie chyba niezłą, patrząc z perspektywy całego sezonu. A my mamy dla Państwa porcję zdjęć z meczu pod Jasną Górą. To już ostatnie takie fotki w tym roku, za ligowym żużlem będziemy tęsknili do kwietnia!

Marcin Orłowski