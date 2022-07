Ta grupa emerytów może utracić świadczenie. Sprawdź, kto musi uważać po zmianach w ZUS Małgorzata Wąsacz

Zmieniają się limity dorabiania przez emerytów. ZUS ogłasza je co kwartał, a nowe obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku. Aby ZUS nie zmniejszył świadczenia, zarobki ucznia studenta, wcześniejszego emeryta czy rencisty nie powinny przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli od czerwca 4364,70 zł brutto. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

