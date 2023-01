Sztuka światowa. Toruński artysta pokaże swoje zdjęcia w Bratysławie. To z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika

Zobacz wideo: Takie są powikłania nieleczonej cukrzycy - to cichy zabójca.

Ciekawa jest sama historia sprowadzenia zdjęć Tomasza Sobeckiego do Bratysławy. Dyrektorka Instytutu Polskiego w słowackiej stolicy zobaczyła zdjęcia toruńskiego fotografika w Kazachstanie. Zrobiły na niej takie wrażenie, że kilka miesięcy temu osobiście odwiedziła Toruń, by zaprosić artystę do Bratysławy. W ten sposób ekspozycja "Toruń - miasto Mikołaja Kopernika" dostępna będzie dla Słowaków i turystów odwiedzających ich stolicę. Okazją są zbliżające się 550. urodziny wielkiego astronoma.