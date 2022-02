Szpital na Bielanach w Toruniu wstrzymuje odwiedziny i porody rodzinne

Toruń. Odwiedziny w szpitalu na Bielanach wstrzymane!

W związku z rosnąc liczbą zakażeń, z jaką mamy do czynienia od kilku dni, władze szpitala podjęły decyzję o całkowitym zakazie odwiedzin do odwołania. Dopuszczone są jednak odwiedziny w wyjątkowych sytuacjach, ale tylko za zgodą odpowiedniego ordynatora, a ich czas to maksymalnie 15 minut. Oczywiście odwiedzający musi w takim przypadku założyć odpowiednie środki ochronne i zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych. Jeśli zaś chodzi o opiekę nad dzieckiem, to w szpitalu może nad takowym sprawować wyłącznie jedna osoba.