Szpital na Bielanach w Toruniu potrzebuje wolontariuszy na oddziały covidowe!

Tylko w Toruniu co czwarty wykonywany wymaz potwierdza COVID-19. Aż 30 procent zakażonych, którzy trafiają do szpitala, umiera. - W ostatnim czasie liczba zakażeń w Toruniu zwiększyła się o 170 procent. To wkrótce przełoży się na zajętość łóżek w szpitalach i możemy mieć naprawdę dramatyczną sytuację - mówił we wtorek (25.01) prezydent Michał Zaleski.