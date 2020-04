Dodajmy, że w toruńskim szpitalu małym pacjentom na oddziałach mogą towarzyszyć rodzice. Na czas epidemii wprowadzono jednak obostrzenia, by z dzieckiem przebywał tylko jeden, zdrowy rodzic, który zanim zostanie na oddziale musi się poddać badaniom lekarskim. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł być przy dziecku. Zobacz też: 8 milionów maseczek trafia do aptek Przypomnijmy, że w związku z pandemią w jednym z bydgoskich szpitali wprowadzono zakaz przebywania rodziców z dziećmi w szpitalu. Interweniował nawet Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wielu specjalistów, którzy podkreślali terapeutyczny wymiar obecności rodzica przy dziecku w trakcie hospitalizacji. W Toruniu takiego problemu nie ma. Szpital prosi jednak rodziców, by zachowali ostrożność i stosowali się do zasad obecnie panujących w lecznicy.