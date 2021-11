Szokujące sceny na gali The War 3 w Toruniu. Bił nieprzytomnego rywala, sędzia nie reagował

W piątek doszło do kolejnej kontrowersji. Na gali The War 3 poza walkami na gołe pięści zmierzyły się drużyny 5 na 5. Jeden z "Warriorsów" został znokautowany przez zawodnika "Demonów", który okładał go jeszcze po twarzy przez dobre kilkanaście sekund zanim jeden z trzech sędziów podbiegł, by go odciągnąć. "Niepotrzebnie go dobija! Co on zrobił! Niech sędzia go ratuje!" - krzyczeli komentatorzy.