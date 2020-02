Szkoła w Toruniu: naturalne włosy i obowiązkowy stanik!

Falę protestów wywołał nowy dress code, który próbowano przeforsować w jednym z liceów w Rzeszowie. W efekcie dyrekcja się z zakazów wycofała. My sprawdzamy, co w kwestii wyglądu wolno uczniom w Toruniu, a co jest niedopuszczalne Młodzież z I LO w Rzeszowie kilka tygodni temu dowiedziała się, że od 10 lutego 2020 roku w ogólniaku obowiązywać zacznie nowy statut. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie rygorystyczne zapisy zawarte w dokumencie. Najwięcej emocji wzbudził obowiązek noszenia w szkole biustonosza, włosów tylko w kolorze naturalnym, a sukienek nie krótszych niż do połowy uda. Chłopcy nie mogliby z kolei zakładać kolorowych spodni, wykluczone byłyby także krótkie, nawet w upały. Zakaz rozszerzono także o koszulki na ramiączkach (nawet na golf) i hawajskie koszule. Za łamanie zasad groziły surowe kary łącznie z wydalenie ze szkoły. CZYTAJ DALEJ >>>>>> Czytaj także: Przestępcy z Kujawsko-Pomorskiego ścigani listami gończymi. Oni ukrywają się przed policją Polecamy: Tych budynków w Toruniu już nie ma. Na pewno większość z nich pamiętacie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch