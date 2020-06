Szczęśliwy ojciec Piotr Szostek: "Wreszcie widziałem dziecko!"

Jak zapowiedział, tak zrobił: Piotr Szostek z Torunia, który od marca miał blokowane kontakty z córką, przygotował specjalny baner i wymalował w Dniu Dziecka kredowe serce dla Zuzi. Szczęśliwie, baneru wieszać nie musi...

Historia Piotra Szostka, ojca z Torunia, któremu matka przez ponad 2 miesiące blokowała sądownie przyznane kontakty z dzieckiem, poruszyła wielu ludzi. Uruchomiła też falę zgłoszeń od innych ojców, którzy przez czas pandemii również nie widzieli swoich córek i synów, choć spotkania uregulowały im sądy. Wszystko to opisywaliśmy na łamach "Nowości".

Dziś, w Dniu Dziecka, Piotr Szostek wymalował na parkingu przed blokiem, w którym mieszka jego 5-letnia córka z matką, wielkie kredowe serce. Przygotował też zapowiadany wcześniej baner z hasłami wzywającymi matkę do tego, by realizowała postanowienia sądu dotyczące kontaktów z dzieckiem. Na szczęście, wieszać go już nie musi... - Pomogły artykuły w "Nowościach" i nagłośnienie sprawy. Bardzo za to dziękuję, także w imieniu innych ojców w podobnej sytuacji. W miniony weekend, po raz pierwszy od 9 marca, widziałem się z moją 5-letnią córką. Jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwy. Baneru zatem nie wywieszam. I mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego robić - mówi Piotr Szostek.

Przypomnijmy, że prawo w okresie pandemii się nie zmieniło. Podkreślało to zresztą już na początku kwietnia Ministerstwo Sprawiedliwości w specjalnym komunikacie. Wszystkie postanowienia sądów dotyczące kontaktów ojców z dziećmi były i są ważne - obowiązują także w czasie pandemii. W związku z tym matki nie mają podstaw prawnych do tego, by ucinać czy ograniczać ojcom spotkania z córkami i synami.

Sytuacja w pandemii była o tyle przykra, że ojcom nie pomagały sądy. Do końca maja zajmowały się głównie tzw. sprawami pilnymi. Realizacja kontaktów z dziećmi do katalogu takich spraw nie należała. Odcięci od dzieci ojcowie nie mogli zatem liczyć na to, że sąd w kwietniu czy maju zajmie się skargą na utrudnianie przez matkę kontaktów (a grozi za to nawet grzywna).

