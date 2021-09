Szczepienia uczniów w Toruniu. Tylko nieco ponad 500 chętnych w szkołach!

Najpopularniejszy psychiatra w Toruniu. Do jakiego lekarza najlepiej się wybrać?

- W sumie wypełniono 512 deklaracji. Przy tej okazji chęć szczepienia mogli zgłosić również członkowie rodzin oraz pracownicy oświaty, którzy do tej pory nie przyjęli preparatu - informuje toruński magistrat.

Nieco ponad pół tysiąca chętnych w Toruniu to niezbyt wiele, ale trzeba pamiętać, że w grupie wiekowej 12-19 lat zaszczepiono w mieście prawie 50 procent uprawnionych. To dokładnie 6639 młodych osób. Ich rodzice nie czekali na wrześniową akcję szczepień, wzięli sprawy we własne ręce. Jak pani Dagmara, mama 13-letniej Amelii, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu.