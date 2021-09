Szczepienia na Covid-19 będą płatne! Rząd planuje nowe obostrzenia na IV falę! Tyle będzie trzeba zapłacić, by nie zarazić się koronawirusem

Limity osób nie dotkną zaszczepionych

Zapowiedział, że przy wprowadzaniu limitów wejścia m.in. do kin czy restauracji stosowana ma być metoda tzw. suwaka.

– Jeżeli będziemy wprowadzać ograniczenia, to będziemy stosować metodę suwaka, czyli jeżeli będziemy obniżali limity osób, np. do kina czy do jakiegoś (innego) miejsca, to tymi limitami nie będą objęte osoby zaszczepione. W związku z tym siłą rzeczy, jeżeli by doszło do wzrostu zachorowań, to osoby niezaszczepione będą miały dużo trudniej, bo np. limit osób do wejścia do kina czy do innego miejsca będzie na tyle niski, że część osób nie będzie mogła wejść, bo w tym limicie się nie zmieści – zaznaczył.

Natomiast osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitu.