Szczepienia medyków obowiązkowe. Ilu z nich zaszczepiło się w szpitalach w Toruniu?

Kto musi przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19? Nie tylko lekarze i pielęgniarki!

Pracownicy sektora ochrony zdrowia należą do tzw. grupy zero. To oni jako pierwsi w Polsce mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku. Jako pierwsza w naszym kraju szczepionkę przyjęła Alicja Jakubowska, Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA, a w Kujawsko-Pomorskim pierwszą "ukłutą" była Małgorzata Kufel, Naczelna Pielęgniarka szpitala w Grudziądzu. Do grudnia 2021 roku, według danych ministerstwa zdrowia, w całej Polsce w pełni zaszczepiło się 92 proc. lekarzy. Wśród pielęgniarek, położnych oraz farmaceutów poziom zaszczepienia sięgnął 82 proc. Zdecydowanie gorzej wyglądają statystyki w przypadku fizjoterapeutów. Tylko 72 proc. z nich zdecydowało się na szczepienie.

To za mało. Tuż przed świętami minister zdrowia wydał więc rozporządzenie dotyczące obowiązkowych szczepień medyków.