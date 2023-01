Sylwester i Nowy Rok 2022/2023. Oto godziny otwarcia sklepów: Biedronka, Lidl, Kaufland, POLOmarket, Aldi, Netto, Auchan, Dino, Żabka

Sylwester to dzień, w którym sklepy są czynne krócej niż zwykle. Specjalnie dla Was w jednym miejscu zamieszczamy godziny otwarcia sklepów takich jak Lidl, Biedronka, Auchan, Kaufland, Carrefour, POLOmarket, Netto, Dino, Aldi czy Stokrotka. Większość z nich będzie czynna do 18, a tylko niektóre do 19 lub dłużej. Sprawdźcie, gdzie w sylwestrowy wieczór kupicie przekąski i alkohol. A co z 1 stycznia? W Nowy Rok większość sklepów jest nieczynnych. Gdzie więc zrobicie zakupy? Oto szczegóły! >>>>>

Wojciech Wojtkielewicz