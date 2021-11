Sylwester coraz bliżej. Sprawdzamy dostępne oferty i ceny w Toruniu i okolicach

Choć do powitania Nowego Roku pozostało prawie półtora miesiąca, to już teraz trzeba myśleć, jak go spędzimy. Szczególnie wtedy, gdy wybieramy się na zorganizowaną imprezę z wyznaczonym limitem miejsc. My sprawdzamy, gdzie 31 grudnia będzie się można bawić w Toruniu i najbliższej okolicy oraz ile to wszystko kosztuje. SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>

SłAwomir Kowalski / Archiwum PPG / zdjęcie ilustracyjne