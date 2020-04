Święconka 2020. Jak błogosławić pokarmy w domu? Oto właściwa FORMUŁA OBRZĘDU Tekst i modlitwa, jak pobłogosławić koszyczek wielkanocny!

W Wielką Sobotę poświęcimy pokarmy. Tradycyjna ŚWIĘCONKA

KOSZYCZEK WIELKANOCNY - co do środka? Koszyczek wielkanocny przygotowujemy i święcimy w sobotę przed świętami. Wielka Sobota to dzień święcenia potrawów, które już następnego dnia znajdą się na wielkanocnym stole. Czy na pewno wiesz co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym...