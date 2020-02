Światowy standard stomatologii dla pacjentów z Torunia.

Czym jest światowy standard w stomatologii? To połączenie kompleksowej oferty, najwyższych kwalifikacji całej kadry medycznej, najnowocześniejszego sprzętu i wyjątkowej troski o pacjenta. Wszystko to znajdziesz w Klinice Dentistica w Toruniu.

– Światowy standard to najlepsze dostępne na świecie metody leczenia i materiały stomatologiczne. Dziś nic nas nie ogranicza, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nasi lekarze przeprowadzają leczenie zgodnie z wiedzą i metodami praktykowanymi za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych – mówi lek. dent. Marcin Gajkowski, stomatolog i specjalista protetyki stomatologicznej z Kliniki Stomatologicznej Dentistica.

Kompleksowe leczenie

Nowoczesna stomatologia to gra zespołowa. Najlepsze efekty leczenie przynosi wtedy, kiedy prowadzone jest w skoordynowany sposób. A do tego niezbędna jest obecność w jednym miejscu lekarzy wykwalifikowanych w różnych dziedzinach stomatologii. Dlatego w Klinice Dentistica współpracują ze sobą stomatolodzy zajmujący się implantologią, ortodoncją, chirurgią, endodoncją mikroskopową czy protetyką. Dzięki temu masz pewność, że wszystkimi dolegliwościami fachowo zajmą się lekarze ściśle wykwalifikowani w danej dziedzinie.

Szeroka oferta to także wygoda. Wszystkie niezbędne badania diagnostyczne i zabiegi wykonasz w jednym miejscu. To oszczędność czasu i pieniędzy.

Zespół to podstawa

W Klinice Dentistica pracują znakomici fachowcy, którzy ukończyli uznane uczelnie. Wielu z nich jest niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach, dzieląc się umiejętnościami i doświadczeniem z innymi dentystami podczas szkoleń prowadzonych w Polsce i za granicą.

Mając szeroką wiedzę i niejednokrotnie wieloletnie doświadczenie, lekarze w Klinice Dentistica sięgają po najnowocześniejsze, nierzadko innowacyjne metody leczenia, jak komputerowe projektowanie uśmiechu, implanty zębowe, pozycjonowane przy użyciu szablonów chirurgicznych czy niewidoczne aparaty ortodontyczne. Sprawdź naszą ofertę na stronie https://dentistica.com.pl/oferta-stomatologiczna/

Codzienną pracę zespołu Kliniki Dentistica doceniają pacjenci. Agnieszka Biniak i Marcin Gajkowski znaleźli się w rankingu 20 najpopularniejszych dentystów w Toruniu przygotowanym przez portal torun.naszemiasto.pl. To szczególnie cenne wyróżnienie, bo powstało na bazie niezależnych opinii pacjentów. A to przecież właśnie dla nich powstała Klinika Stomatologiczna Dentistica.

Nowoczesny sprzęt w dobrych rękach

Współczesna medycyna pełnymi garściami czerpie z postępu technologicznego. Nowoczesny sprzęt zmienia oblicze stomatologii, pozwalając na coraz bardziej precyzyjne, efektywne, a przy tym bezbolesne leczenie. Doświadczony lekarz dysponujący specjalistycznym sprzętem daje gwarancję skutecznego leczenia i pełnej satysfakcji pacjenta.

Dlatego Klinika Dentistica to nie tylko świetna kadra, ale i nowoczesne urządzenia ułatwiające codzienną pracę. Mikroskop stomatologiczny pozwala na ultraprecyzyjne działanie, co ma ogromne znaczenie w powodzeniu leczenia endodontycznego i chirurgii stomatologicznej. Radiowizjografia cyfrowa umożliwia dokładne określenie stanu jamy ustnej nawet podczas rutynowej kontroli. Tomograf komputerowy i pantomograf cyfrowy to gwarancja diagnostyki na najwyższym poziomie.

Dentysta z uśmiechem

Nowoczesne leczenie stomatologiczne to także komfort pacjenta. Ma on swoje źródło nie tylko w trosce całego personelu, ale też w pełnej informacji. Lekarze Kliniki Stomatologicznej Dentistica są w ciągłym kontakcie z pacjentami, konsultują z nimi kolejne etapy leczenia, wsłuchani są w ich potrzeby i oczekiwania. Takie podejście umożliwia pełną satysfakcję i prowadzi do najlepszych efektów leczenia.

Klinika Dentistica sięga też do wielu rozwiązań, które zwiększają komfort pacjenta, zarówno w gabinecie jak i poza nim. Oferujemy bezbolesny system komputerowego znieczulania, który eliminuje wszelki dyskomfort związany z zabiegami stomatologicznymi. A w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pacjentów przygotowaliśmy atrakcyjny system ratalnego finansowania zabiegów i aparatów ortodontycznych.

Dlaczego warto postawić na jakość!

Najwyższa jakość leczenia stomatologicznego nie jest fanaberią czy zachcianką. Klinika Stomatologiczna Dentistica stawia na światowy standard, bo tylko on gwarantuje najlepsze efekty i pełną satysfakcję pacjenta.

– Leczenie opierające się na tanich materiałach bez dokładnej diagnostyki w przyszłości najczęściej wymaga korekty lub powtórzenia – podkreśla Marcin Gajkowski z Kliniki Dentistica. – Przeprowadzając szczegółową diagnostykę z zastosowaniem m.in. tomografii komputerowej, a następnie leczenie wykorzystujące materiały zweryfikowane przez długoletnią obecność w lecznictwie, a także wiedzę i doświadczenie lekarzy, możemy osiągnąć najlepsze z możliwych wyniki leczenia – zaznacza.

Kiedy w grze jest nasze zdrowie, nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego Klinika Dentistica stawia na światowy standard leczenia stomatologicznego. W trosce o Twój uśmiech i zdrowie.

Więcej informacji o Klinice Dentistica znajdziesz na stronie https://dentistica.com.pl/