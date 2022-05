Światowej sławy abstrakcjonista prezentuje w Toruniu swoje obrazy

77-letni Sean Scully pokazuje swoje obrazy i rzeźbę po raz pierwszy w Polsce i od razu jest to wystawa retrospektywna, prezentowana na powierzchni 2000 metrów kwadratowych w CSW, w tym w sali kolumnowej tej galerii, mającej 7 metrów wysokości. Jak sam mówi, to jedna z największych wystaw jego prac, jakie dotąd miały miejsce na świecie. Sean Scully jest obecnie jednym z najważniejszych abstrakcjonistów, bardzo wysoko notowanym we wszelkich rankingach artystów współczesnych.

-Zaczynałem jako malarz figuratywny, robiłem portrety, pejzaże - jak wielu. W 1968 roku zwróciłem się ku abstrakcji. Wtedy odbyłem ważną podróż do Maroka. Tam na skutek impulsu porzuciłem moje dotychczasowe malarstwo, swój ekspresyjny styl. Do domu wróciłem ze stylem, który widać na wystawie w Toruniu - mówił Sean Scully podczas piątkowej konferencji prasowej w CSW.