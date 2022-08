Światła na skrzyżowaniu w Lubiczu Górnym nie działały od 16 sierpnia do dzisiaj!

Światła nie działają, a kierowcy dostają szału

Aby móc włączyć się do ruchu na krajowej "10" trzeba było odczekać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Zwłaszcza w porannych i popołudniowych godzinach szczytu. Najgorzej mieli ci jadący od strony Krobi i centrum Lubicza Górnego. Musieli liczyć na cud, by móc włączyć się do ruchu. Były jeszcze auta, które czekały w kolejce, by wyjechać z ulic, gdzie mają swoje posesje, a dopiero potem "toczyć" się do skrzyżowania. Jedni czekali, a drudzy szukali innych rozwiązań, czym tylko zwiększali korki.